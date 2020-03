Il camino cade, casa in fiamme

Un incendio è scoppiato mercoledì pomeriggio in un'abitazione di Marcon. Le fiamme sarebbero partite dal tetto. L'allarme è scattato poco dopo le 17:30. I vigili del fuoco hanno raggiunto la casa, in via Don Sturzo in località Gaggio, con diverse squadre, due autopompe e due autobotti, oltre a un'autoscala, e sono riusciti a spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intera abitazione.

L’incendio è stato causato dalla caduta del camino sul tetto. Al momento dell’incendio nessuna persona era presente all’interno dell’abitazione. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della casa disposta su due livelli sono terminate dopo circa due ore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un altro incendio si è verificato in serata al Lido di Venezia, ai Murazzi. A bruciare, per lo più sterpaglie. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme.