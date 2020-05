In fiamme l'impianto fotovoltaico sul tetto di una villetta

Un incendio si è scatenato mercoledì pomeriggio, intorno alle 17, in via delle Pree a Martellago. Coinvolta una villetta. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'intera casa andasse in fiamme.

A bruciare, l'impianto fotovoltaico sul tetto. Le squadre dei pompieri arrivate da Mestre con due autopompe, un’autobotte e dodici operatori sono riuscite a sezionare parte della copertura evitando il coinvolgimento di tutto il tetto e di tutti i pannelli solari. Nessuna persona è rimasta ferita.