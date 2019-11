A fuoco mezzo d'opera in un capanno: donna in ospedale per lo spavento, si indaga sul dolo

Incendio domenica pomeriggio all'interno di un capannone di via Cavin Maggiore a Pianiga. L'allarme è stato lanciato dalle abitazioni vicine che hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco chiedendo soccorso.

L'intervento

I pompieri si sono portati sul posto con due mezzi: ad andare in fiamme un mezzo d'opera custodito nella rimessa. Il rogo è stato spento dopo circa un'ora di lavoro. Immediato anche l'intervento sul posto dei carabinieri e di un'ambulanza che ha soccorso una donna, portata in ospedale per accertamenti e colta, probabilmente per lo spavento, da malore. Sul caso stanno indagando le autorità: da un primo rapido esame non si esclude il dolo.