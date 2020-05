Incendio ad un'azienda agricola in Riviera

Un incendio è divampato in corrispondenza di un'azienda agricola nel territorio di Mira, in Riviera Bosco Piccolo, tra Oriago e Malcontenta: le fiamme si sono alzate nel tardo pomeriggio di venerdì 29 maggio a partire da una serie di rotoballe, creando una grossa nube di fumo visibile anche a grande distanza. Il sindaco di Mira, Marco Dori, e il presidente della Municipalità di Marghera Gianfranco Bettin hanno segnalato l'accaduto tramite i rispettivi social network, anche per rassicurare la popolazione sul fatto che, stavolta, l'incendio non è collegato a Porto Marghera.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, al lavoro per arginare e domare il rogo. Stando alle prime informazioni, nessuna persona sarebbe stata coinvolta. Le operazioni sono in corso.