Casa in fiamme vicino al canale Taglio, alta nube di fumo nel cielo

Incendio in casa a Mira stamattina presto. A prendere fuoco sarebbe stata inizialmente una legnaia, dopodiché le fiamme si sono propagate al piano terra dell'abitazione. I vigili del fuoco si sono portati sul posto - alle spalle di via Argine Destro canale Taglio, non distante dal centro della cittadina - per prestare soccorso e domare il rogo. Non risultano persone direttamente coinvolte: i due anziani che si trovavano in casa sono riusciti ad allontanarsi, mettendosi in salvo all'esterno. Stanno bene, ma sono comunque stati accompagnati in ospedale perché infreddoliti a causa della temperatura rigida.

Le fiamme e il fumo sono stati notati dalle tante persone che transitano sulla strada adiacente al canale. Presenti anche i carabinieri della tenenza di Mira. L'incendio, stando ai primi elementi raccolti, sarebbe di natura accidentale.