Principio di incendio in un mobilificio di Martellago

Un principio incendio divampato nelle prime ore del mattino di lunedì, verso le 5 e mezza, a Olmo di Martellago ha interessato il mobilificio Emmedi di Minorello, in via Cattaneo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco per spegnere il rogo e i carabinieri per le verifiche. Al momento dell'accaduto non c'erano persone all'interno. Secondo le prime verifiche il fuoco, divampato probabilmente da un cassone per conferire gli scarti delle lavorazioni, posto sulla strada poco distante dallo stabile, non si sarebbe esteso agli immobili vicini. I danni sono in corso di quantificazione. Il capannone non avrebbe subito conseguenze dal punto di vista strutturale.