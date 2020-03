Due incendi nel pomeriggio, quattro persone all'ospedale

Una donna e un uomo sono rimasti lievemente ferii in un incendio scoppiato lunedì pomeriggio all'interno di un'abitazione al quarto piano di una palazzina in calle Fra Mauro a Murano. I vigili del fuoco arrivati da Venezia con due autopompe lagunari sono entrati nell'appartamento e hanno messo in salvo i due inquilini, che si erano rifugiati su un poggiolo all'esterno, mentre altri operatori hanno iniziato l’opera di spegnimento.

La coppia è stata presa in cura dal personale del 118. Portato fuori dai vigili del fuoco anche un cane della coppia. Gravi i danni provocati dal rogo dell’appartamento. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei pompieri, che pochi minuti dopo sono dovuti intervenire anche in via Ronchi a Portogruaro, per un altro incendio divampato all’interno di un’abitazione: leggermente intossicati anche in questo caso due anziani per aver respirato del fumo.

La squadra dei pompieri ha spento l’incendio che ha interessato uno split di un condizionatore. Le fiamme hanno danneggiato l’arredamento del corridoio oltre a provocare danni a tutta l’abitazione. I due anziani sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti.