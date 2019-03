Due morti in un incendio in casa a Murano

Due coniugi anziani hanno perso la vita questa notte in un incendio in abitazione a Murano. L'allarme è scattato intorno alle 4 e i vigili del fuoco sono arrivati poco dopo, riuscendo a domare le fiamme. Nelle ore successive hanno lavorato per eseguire i rilievi e rimettere la zona in sicurezza. Altre due persone sono rimaste coinvolte: una donna, ustionata, e un uomo, incolume.

L'incendio

Ad andare in fiamme, un'abitazione in Calle Bressagio. Le squadre dei pompieri sono accorse dal comando di Venezia con due autopompe lagunari e da Mestre con una terza squadra trasporta dal personale. Le fiamme, che hanno coinvolto una palazzina con tre appartamenti. Al primo piano i vigili del fuoco entrati con gli auto respiratori hanno rinvenuto in camera una coppia di anziani deceduti, di 94 e 96 anni, sorpresi dal fumo.

Morti anche due animali

La donna 45 enne residente al piano terra, aiutata dai vicini di casa, è riuscita a uscire, pur rimanendo ustionata. Morto il suo cagnlino. La donna, ferita, è stata assistita dal personale del suem 118 e trasferita al centro grandi ustionati di Padova. L’uomo abitante al secondo piano, allertato dalle grida dei passanti, è riuscito a mettersi in salvo scendendo per le scale invase dal fumo. Il suo gatto è stato trovato morto nell’appartamento. Le cause dell’incendio sono al vaglio del Niat (nucleo investigativo antincendio territoriale) dei vigili del fuoco.

Il sopralluogo

Sul posto sono presenti anche i carabinieri di Murano che intorno alle 10 hanno effettuato un primo sopralluogo all'interno della palazzina. Dal controllo è emerso che il rogo sarebbe partito dall'appartamento al piano terra, dove viveva la signora rimasta ustionata. Il fumo, poi, si è propagato nella palazzina raggiungendo anche gli altri appartamenti. L'origine del rogo non è ancora stata accertata.