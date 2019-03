Due persone in salvo nell'incendio di Murano. Un vicino in loro soccorso: «Ho sfondato la porta per farli uscire»

Se due persone si sono salvate dal rogo che stanotte è divampato in una palazzina di Murano è merito anche di Alessio Altobelli: l'abitazione in cui vive si trova alle spalle di quella incendiata - separata da quest'ultima da una corte interna - ed è stato lui, poco dopo le tre e mezza, il primo ad accorgersi delle fiamme. Si è precipitato giù per le scale, ha fatto il giro del caseggiato ed è arrivato davanti alla porta dell'edificio di calle Bressagio già in parte invaso dal rogo.

Il salvataggio

«Ero a letto ma faticavo a prendere sonno - racconta -. Ho sentito dei forti rumori e poi delle grida di aiuto, ho guardato fuori dalla finestra e visto le fiamme. Mi sono vestito, sono arrivato da questo lato e ho chiamato la donna che abita al piano terra: "Alessia, Alessia!", ma lei era preoccupata per il cane e inizialmente non usciva. A quel punto ho preso a pedate la porta fino a sfondarla e l'ho convinta a venir fuori. Aveva delle ustioni, c'erano fiamme e il fumo che saliva verso l'alto. In quel momento si è svegliato anche Michele, che abita al secondo piano. Anche a lui ho urlato "Muoviti, vieni giù", così anche lui è sceso velocemente e si è allontanato dalla casa».

Morti due anziani

Così Alessia, 45 anni, e Michele, di 64, sono usciti vivi dall'incendio. Lui incolume. Lei, che lavora con il fratello nel ristorante proprio davanti all'abitazione, è stata invece portata con ustioni al centro grandi ustionati di Padova. È andata diversamente, purtroppo, per gli inquilini del primo piano, due coniugi anziani di 94 e 96 anni. Non sono riusciti ad allontanarsi e sono morti, probabilmente soffocati dal fumo. Tutto in pochi minuti: i vigili del fuoco - e con loro i carabinieri - sono arrivati quasi subito e hanno domato velocemente le fiamme, tentando anche, inutilmente, di rianimare gli anziani.