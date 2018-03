Incendio in abitazione all'alba a Musile: perde la vita un anziano, intossicata una donna

Tragedia alle prime luci della mattina di domenica in un'abitazione di Musile di Piave: per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, poco prima delle 6 è divampato un incendio all'interno di una casa di via Damiano Chiesa. Un anziano di 90 anni, A.G., ha perso la vita e una donna di 80, una parente, è rimasta intossicata, venendo trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. La tragedia nel pieno della notte, quando entrambi gli sfortunati protagonisti della vicenda stavano dormendo: la vittima si trovava a un piano inferiore ed è stata sorpresa nel sonno dal rogo.

Cause: sigaretta o scaldino

Diverse le ipotesi sulle possibili cause che hanno innescato le fiamme: le più accreditate allo stato sarebbero una possibile sigaretta rimasta accesa o un eventuale cortocircuito a uno scaldino. Si esclude ogni possibile origine dolosa. La donna rimasta intossicata stava dormendo al piano di sopra, con la porta chiusa: sarebbe rimasta intossicata dal fumo ma secondo i vigili del fuoco non verserebbe in gravi condizioni. In ogni caso, per monitorare la situazione passo passo, è stata trasferita in ambulanza all'ospedale, dove è stata sottoposta ad accertamenti.

Lungo sopralluogo

Nell'abitazione della tragedia è stato eseguito un lungo sopralluogo: è possibile che il magistrato disponga il sequestro della porzione dell'immobile interessata dal rogo per permettere ulteriori indagini. Sul posto sono intervenute un'autobotte e una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di San Donà. Purtroppo è stato chiaro fin da subito che per l'anziano non c'era nulla da fare.