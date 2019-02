Incendio nella sala macchine di una motonave

Vigili del fuoco al lavoro per ore a bordo della motonave portacontainer Sdatd Dresner a causa di un incendio. Il rogo si è sviluppato intorno alle 13.45 nella sala macchine della motonave, al molo B di Marghera, e ha coinvolto quattro generatori.

Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco accorsi con otto squadre da Venezia, Mestre e con il personale nautico di marittima per un totale di oltre trenta operatori, hanno operato all’interno della sala dopo l’intervento automatico dell’impianto di spegnimento ad anidride carbonica. Alle 16 erano ancora in corso le operazioni di completa evacuazione dei fumi, l’arieggiamento e il raffreddamento dei locali che viene monitorato con una termocamera. La normale attività del porto era già ripresa e parte delle squadre dei vigili del fuoco erano già rientrate in sede.

A Jesolo un altro incendio

Nelle stesse ore, anche un camion è andato in fiamme. L'autista intorno alle 12.30, mentre percorreva la Jesolana, ha notato che qualcosa non andava e si è fermato. E' sceso dall'autocarro e ha visto che stava andando a fuoco. I pompieri accorsi dal locale distaccamento con un’autopompa e da San Donà con un’autobotte, hanno spento le fiamme che hanno bruciato il mezzo. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa un’ora e mezza.