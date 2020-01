Incendio in un appartamento del Bellunese: anche una neonata salvata dalle fiamme

Paura mercoledì per una famiglia originaria di Pianiga ma in vacanza a San Tomaso Agordino in provincia di Belluno.

Incendio

Mamma, papà e figlioletta di un anno appena sono stati svegliati nella notte da un incendio sviluppatosi all'interno dell'appartamento di montagna, di proprietà di una donna veneziana. Per cause ancora da accertare l'immobile ha preso fuoco con all'interno, coinvolgendo in particolar modo il soggiorno ad oggi inagibile. Probabilmente il pianto della bimba ha svegliato i genitori che hanno dato l'allarme. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I tre sono stati portati all'ospedale per intossicazione da fumo. Per i due genitori un giorno di prognosi, per la piccola ne sono stati stabili tre. Le cause del rogo sono tuttora al vaglio degli investigatori.