Prima il botto, poi le fiamme: incendio in tarda serata a Noale in un ricovero attrezzi

Prima gli scoppi, poi le sirene a ripetizione, hanno allarmato i residenti della zona. Per fortuna si è trattato solo di un piccolo incendio in una casetta in legno adibita a ricovero attrezzi in via Ronco, laterale di via delle Brugnole, nel territorio di Noale. Le fiamme sono divampate nella tarda serata, dopo le 23 di martedì, senza nessuna conseguenza per persone.

Vigili del fuoco sul posto

Immediato sul posto l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco, con autobotte e aps. Ancora in corso gli accertamenti dei pompieri per capire da cosa siano scaturite le fiamme, che hanno "mangiato" il ricovero attrezzi, senza estendersi ad edifici attigui. Fortuna ha voluto, infatti, che l'abitazione non fosse adiacente al magazzino e non potesse, di fatto, essere interessata dal rogo. Ai vigili del fuoco non è rimasto altro che mettere in sicurezza la zona, limitando i danni prima e sanando completamente l'incendio poi.