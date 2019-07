Incendio in un capannone di attrezzi agricoli, coinvolti tutti i mezzi

Un rogo divampato prima di mezzogiorno oggi, martedì, ha interessato un capannone sede di un’officina meccanica per mezzi agricoli a Cona, in via Venezia. Nessuno sarebbe rimasto coinvolto. Le fiamme divampante durante un’operazione di saldatura

L'intervento e lo spegnimento

I vigili del fuoco sono arrivati con due squadre da Cavarzere e Piove di Sacco, hanno prontamente spento le fiamme, evitando l’estensione del rogo all’intera officina. L'incendio si è esteso velocemente dal veicolo in riparazione agli altri mezzi presenti nello stabile, di circa 600 metri quadrati. I vigili del fuoco hanno interdetto l’uso dell'immobile fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore e mezza.