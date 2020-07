Incendio in autofficina, timore per una bombola di acetilene

La notte tra sabato e domenica, mezzora circa dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Brunacci a Marghera per l’incendio di un’autofficina: nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei pompieri accorse da Mestre e Mira con due autopompe, due autobotti l’autoscala e quattordici operatori, sono in breve tempo riusciti a circoscrivere le fiamme evitando un incendio generalizzato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La bombola

Il rogo ha danneggiato alcuni veicoli che si trovavano all’interno e molte attrezzature tecniche. Una bombola di acetilene è stata coinvolta dall’incendio e sono intervenuti gli specialisti del nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) per metterla in sicurezza e iniziare le procedure di bonifica, che sono proseguite anche domenica mattina. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.