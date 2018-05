Grosso incendio a Borgo San Giovanni: fuoco nel condominio, diversi intossicati

Un grosso incendio è divampato all'interno di un appartamento al primo piano di un condominio di via Berlinguer, a Borgo San Giovanni. Si tratta di un'abitazione, ora inagibile, situata sopra a un negozio di articoli sportivi. Un rogo piuttosto violento che in pochi minuti ha saturato gli spazi di fumo. L'allarme è scattato verso le 16 di domenica, quando più squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nell'edificio per soccorrere le persone alle prese con la situazione d'emergenza. Alcune di loro sono state portate all'esterno camminando sulle proprie gambe ma sorrette dagli operatori del 115, per poi essere affidate alle cure mediche. Per permettere loro di respirare e attraversare la zona invasa dal fumo sono stati usati dei cappucci ad aria.

Gli intossicati

Sarebbero 8 le persone trasportate in ambulanza al pronto soccorso di Chioggia, 4 in codice verde e 4 in codice giallo. Nessuno si troverebbe in gravi condizioni e tutti si troverebbero sotto osservazione per l'inevitabile inalazione di fumo. L'intervento è durato molto a lungo, sia dal punto di vista dei soccorsi sanitari, sia per quanto riguarda la messa in sicurezza dell'edificio e lo spegnimento di tutti i possibili focolai.

Alcuni alloggi inagibili

Le fiamme erano visibili anche a grande distanza, con una nube di fumo nero che si è stagliata all'improvviso in cielo. Anche l'appartamento sovrastante a quello in cui è divampato l'incendio è stato dichiarato inagibile dai pompieri, intervenuti con 15 operatori e squadre da Chioggia, Cavarzere e Mestre (con autoscale e autobotte). Al vaglio le cause che hanno determinato il rogo.