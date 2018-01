Improvviso incendio in un capannone a Moniego di Noale: sul posto i vigili del fuoco

Le proporzioni delle fiamme non hanno potuto che preoccupare i residenti, che all'improvviso hanno visto il cielo illuminarsi a causa delle fiamme che, alte, sono divampate all'interno del capannone di una ditta specializzata in impianti elettrici di Moniego di Noale. L'intervento in forze dei pompieri, con 6 squadre, si è registrato verso le 20 di giovedì in via Moniego Centro, a due passi dalla piazza della frazione della città dei Tempesta. A fuoco una struttura di 1.200 metri quadri.

I soccorsi

Sul posto anche carabinieri e sanitari del 118, nel caso si ravvisasse la necessità di interventi dal punto di vista sanitario. Non sono giunte notizie di intossicati o feriti. Le fiamme hanno danneggiato più di un veicolo che si trovava all'interno dell'immobile e, anzi, potrebbero essere state originate proprio da un furgone o un mezzo pesante.

Danni ingenti

Da lì poi il rogo si è allargato anche al resto della struttura, riportando pesanti danni. L'intervento dei vigili del fuoco è destinato a durare a lungo nella serata, se non altro perché dopo aver spento le fiamme servirà smassare tutto il materiale ridotto in cenere. In ogni caso l'area del rogo è stata circoscritta, salvando la parte amministrativa. Per precauzione l'amministrazione comunale chiede ai residenti della zona di chiudere le finestre e rimanere in casa, anche perché l'incendio ha riguardato anche materiale plastico, come la guaina dei cavi che si trovavano nel capannone: "L'incendio è presso la ditta Elettro2S a Moniego - si legge su un post pubblicato su Facebook - sul posto sono già presenti i vigili del fuoco. Non c'è pericolo per le aziende e le abitazioni circostanti. Visto il volume di fumo prodotto, i pompieri consigliano, in via prudenziale, ai residenti limitrofi o che sentissero odore di fumo, di non uscire e di mantenere chiuse le finestre".