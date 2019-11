In fiamme appartamento di Dolo: 8 mezzi dei vigili del fuoco per sanare il rogo

In fiamme un appartamento di via Modigliani a Dolo. L'incendio è divampato poco prima delle 12 in un'abitazione al piano terra di una palazzina di tre piani, e fortunatamente non ha riportato feriti: l'inquilina, un'anziana, è riuscita ad uscire fuori da sola, prima dell'intervento dei soccorsi. Tutti gli inquilini sono stati evacuati.

Sedici vigili del fuoco in soccorso

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mira, Mestre e Padova con 8 automezzi e 16 operatori. Le operazioni hanno permesso di contenere prima e spegnere poi, le fiamme, evitando che il rogo si estendesse a tutta la struttura. L'anziana è stata presa in cura dai paramedici del Suem 118 e trasportata al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. L'incendio ha causato danni da fumo anche ai piani superiori dell'edificio.