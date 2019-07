A fuoco pneumatico di un camion, traffico a rilento verso Venezia

Pneumatico a fuoco di un camion blocca il traffico in A4 in direzione Venezia, poco prima dello svincolo di Dolo Mirano. È successo verso le 15.30 di venerdì.

Rallentamenti

I vigili del fuoco sono stati allertati e sono accorsi per mettere in sicurezza il mezzo e domare le fiamme. Alle 16 i pompieri sono ancora al lavoro in carreggiata. Nessun altro veicolo coinvolto né feriti, ma il traffico ha subito conseguenze con rallentamenti e code in direzione della città lagunare.