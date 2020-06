A fuoco una pompeiana sul terrazzo, danni anche in casa

Sono ancora in corso, alle 20.10 di domenica sera 21 giugno, le operazioni di bonifica e sopralluogo a un incendio che ha coinvolto un’abitazione in viale San Marco a Marcon verso le 18.30. Non risultano feriti. I vigili del fuoco arrivati sul posto sono giunti da Mestre con due squadre e il supporto di altre due fatte rientrare, che hanno spento il rogo.

La pompeiana e il terrazzo

Interessate una pompeiana (copertura removibile) nel terrazzo al primo piano dell’abitazione. Le fiamme hanno bruciato la struttura in legno e i tendaggi esterni e sono parzialmente penetrate all’interno della casa causando soprattutto danni da fumo. In fase di verifica le cause dell’innesco dell’incendio.