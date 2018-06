Grosso incendio in un campo di frumento a Portogruaro: squadre del 115 in azione

Grosso incendio in un campo di 20 ettari di frumento giovedì mattina tra Giussago e Lugugnana di Portoguaro. Sul posto, in via Mocenigo, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, con mezzi dal distaccamento della città del Lemene, da San Donà e da Latisana. Si è reso necessario naturalmente l'intervento di almeno un'autobotte, per scongiurare anche il possibile allargamento del rogo alle abitazioni vicine. L'allarme è scattato alle 11.40 circa, le operazioni, condotte da 3 automezzi e da 14 operatori, alle 13.30 erano ancora in corso. Coinvolti dalle fiamme almeno 6 ettari dei 20 complessivi del campo. Le cause del rogo sono al vaglio dei pompieri.