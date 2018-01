Legnaia e tetto a fuoco a Camponogara, un'anziana intossicata all'ospedale

Intervento dei vigili del fuoco poco dopo le 12.30 di lunedì 1 gennaio nella località Prozzolo di Camponogara, in via Milo Basso. A far scattare l'allarme è stato un incendio partito da una legnaia ed estesosi rapidamente al tetto dell’adiacente abitazione. Sul posto anche i mezzi del Suem 118, con gli operatori sanitari impegnati a soccorrere una donna anziana che aveva inalato del fumo. Fortunatamente la signora, di 90 anni, non sarebbe in condizioni gravi. È rimasta cosciente, anche se in lieve stato confusionale, ed è stata ricoverata al pronto soccorso di Dolo per accertamenti.

Le squadre dei pompieri giunte da Mira, Mestre e Piove di Sacco sono riuscite a circoscrivere il rogo, evitando l’estensione a tutta la copertura. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento della legnaia e di messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa tre ore.