Il frigo del ristorante si surriscalda e causa un principio d'incendio: residenti evacuati

Un frigorifero con qualche malfunzionamento ha cominciato a surriscaldarsi, provocare calore e quindi fumo, nel frattempo i residenti ai piani superiori hanno lanciato l'allarme ai vigili del fuoco e hanno evacuato in via prudenziale le proprie abitazioni. I pompieri sono intervenuti ieri sera, attorno alle 23.30, per un principio di incendio in un ristorante in Salizada San Pantalon a Santa Croce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sono servite 3 autopompe lagunari e 12 operatori per avere ragione in breve tempo delle fiamme. I vigili del fuoco prima hanno forzato le serrande dell'ingresso, poi sono entrati nel localo invaso dal fumo, dotati di autoprotettori, individuando in breve tempo l'origine dell'incendio. Dopo aver messo in sicurezza l'edificio, sono iniziate le operazioni di aereazione dei locali. La messa in sicurezza dello stabile, con il rientro dei residenti nelle abitazioni, è terminata attorno alle 2.30 della notte. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, polizia locale e un'idroambulanza a solo scopo cautelativo, di cui fortunatamente non c'è stato bisogno.