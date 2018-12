Friggitrice in fiamme: principio d'incendio al ristorante

Preoccupazione in un ristorante a Santa Croce, venerdì sera, per un principio d'incendio a una friggitrice. È accaduto verso le 19, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I pompieri accorsi con due autopompe lagunari, hanno subito messo in sicurezza la cucina limitando i danni. Alle 19.20 un incendio di una canna fumaria in via Cavour a Fiesso d'Artico ha impegnato la squadra dei vigili del fuoco di Mira, intervenuti anche con l'autoscala da Mestre per estinguere il condotto di scarico dei fumi. Un altro rogo, sempre innescato da una canna fumaria, è divampato poco prima delle 20 in via Carso a Salzano. I pompieri, arrivati da Mestre e Mirano con i volontari, hanno spento le fiamme della bifamiliare che dal camino si stavano estendendo al tetto.