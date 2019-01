Casa a fuoco: bruciato un intero piano, vigili del fuoco al lavoro per ore

Un incendio venerdì sera ha devastato un intero piano di una villetta a Salzano. L'allarme è scattato poco dopo l'ora di cena. All'interno dell'abitazione in quegli istanti non c'era nessuno. I padroni di casa, infatti, erano usciti per andare a prendere il figlio in palestra e ad accorgersi che dall'interno proveniva del fumo sono stati i vicini, che hanno chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri hanno raggiunto l'abitazione con diverse squadre e sono riusciti a circoscrivere il rogo, che ha comunque danneggiato buona parte della villetta. Le pareti sono state annerite dal fumo e un piano della casa è stato distrutto. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, che eseguiranno un sopralluogo in mattinata.