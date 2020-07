In fiamme un ricovero di mezzi agricoli

Mercoledì, poco dopo le 15, un incendio ha distrutto un ricovero di mezzi agricoli in Via Taglio del Re a San Donà di Piave. Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Mestre e Jesolo e successivamente dal locale distaccamento hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme al solo ricovero, evitando il coinvolgimento dell’abitazione, comunque lambita dalle fiamme.

Il violento rogo ha bruciato un trattore e diverse attrezzature agricole oltre alla struttura. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo raffreddamento e messa in sicurezza del luogo sono durate per alcune ore.