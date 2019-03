Le fiamme divampano nella stalla di un maneggio, ventuno pompieri al lavoro

Fortunatamente nessuna persona o animale è rimasto coinvolto nell'incendio. Attorno alle 14 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Falcomer a San Michele al Tagliamento per un rogo divampato nella stalla di un maneggio con legnaia annessa. Sei in tutto gli automezzi intervenuti sul posto, con squadre da San Donà, San Vito al Tagliamento, Pordenone e Mestre.

Ventuno operatori al lavoro

Per avere ragione delle fiamme hanno operato 21 pompieri, supportati per i rilievi del caso anche dal personale Arpav e dagli operatori del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) di Mestre. Ancora al vaglio le cause che hanno fatto scatenare le fiamme.