San Stino, a fuoco il tetto di una casa in costruzione

Tetto in fiamme, nessuna persona coinvolta. L'intervento dei vigili del fuoco è delle 9.30 di stamattina in corrispondenza di una casa in costruzione in via Agazzi, a San Stino di Livenza. Il rogo è divampato durante la posa in opera della guaina. Le squadre di pompieri sono accorse da Portogruaro e San Donà con tre automezzi e dieci operatori, subito al lavoro per spegnere le fiamme e sezionare la copertura per evitare la propagazione dell'incendio a tutta la superficie del tetto. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del cantiere sono durate circa due ore.