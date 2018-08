Incendio a Scorzè, capannone in fiamme

Incendio nel tardo pomeriggio di venerdì a Scorzè, in un'area di campagna. Coinvolto il capannone di un'azienda agricola con sede in via Contea. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto alle 17.15 circa con due autopompe serbatoio, due autobotti e un’autoscala da Mestre e Treviso. Venti operatori, coordinati dal capo servizio, sono al lavoro per circoscrivere le fiamme e domare il rogo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La strada è in parte transennata, anche per il rischio legato alla possibile presenza di bombole infiammabili. Sul posto anche i carabinieri.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...