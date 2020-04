In fiamme capannone di un'azienda edile: verifiche dell'Arpav

Dalle tre e mezza del mattino, i vigili del fuoco stanno operando in via Gallese a Scorzè per l’incendio di un capannone di una ditta edile. Le squadre arrivate da Mestre, Treviso e con i volontari di Mirano con due autopompe, due autobotti, un carro aria, l’autoscala e sedici operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, che hanno coinvolto il capannone e una grande quantità di materiale che si trova all'interno, tra cui solventi e vernici.

L’incendio sembrerebbe essersi propagato da alcune autovetture parcheggiate sotto una tettoia. Le operazioni di bonifica termineranno nella tarda mattinata. Sul posto anche gli specialisti dell’Arpav (l'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale) per le verifiche ambientali. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.