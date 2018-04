San Donà, devastante incendio in una ditta di smaltimento rifiuti: capannone distrutto

Fiamme altissime hanno illuminato a giorno il circondario, preoccupando non poco i residenti. Grosso incendio lunedì sera alla Se.Fi. Ambiente di via Argine di Mezzo a San Donà di Piave. Si tratta di uno stabilimento specializzato in raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti per la provincia di Venezia.

Ingente dispiegamento di mezzi

Sul posto una decina di squadre di vigili del fuoco, oltre che gli ispettori dell'Arpav e il sindaco della città del Piave, Andrea Cereser. L'allarme è scattato nel momento in cui il fuoco ha iniziato a propagarsi a un intero capannone da 5mila metri quadri all'interno della ditta, situata in località Chiesanuova. In corso accertamenti per capire cosa materialmente si trovasse nell'immobile, mentre i pompieri sono impegnati per arginare il fuoco, particolarmente violento a tratti. Le operazioni saranno lunghe durante la nottata. Per precauzione meglio assicurarsi di aver chiuso le finestre.

"Fiamme alte e scoppi"

Impegnati 40 operatori circa, provenienti da Mestre, Portogruaro, San Donà e Motta di Livenza. "Le fiamme sono molto alte e si sentono diversi scoppi - dichiara un residente - sono numerosi i pompieri in azione".