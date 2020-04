Incendio di una serra a San Donà di Piave

Nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 14, i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Silos a San Donà di Piave per l'incendio di una serra. Le fiamme sarebbero divampate da un camion parcheggiato all'esterno e si sono subito estese alla serra, minacciando anche l'abitazione attigua.

Vigili del fuoco sul posto

I pompieri, sul posto con un'autopompa, due autobotti, carro arria e 10 operatori, hanno messo in sicurezza l'abitazione e spento il rogo. Le operazioni sono durate circa due ore.