Principio di incendio alla Seventy di Scorzè, arrivano i vigili del fuoco

Intervento in forze dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di sabato nel capannone della Seventy, outlet abbigliamento situato nella zona industriale di Scorzè al confine con Martellago. L'allarme è scattato per del fumo avvistato al di sopra della struttura: i pompieri (tre gli automezzi sopraggiunti) hanno agito velocemente, controllando il rogo e impedendo che potesse svilupparsi ulteriormente. Presenti sul posto anche i carabinieri, oltre al Suem 118 con un'ambulanza e un'automedica. Non risultano feriti.