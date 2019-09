Altro fumo da Porto Marghera: incendio alla fonderia Simar

Nel pomeriggio di sabato il distacco di un tubo di aria compressa alla Fincantieri e poi, di sera, verso le 21, altro fumo proveniente da Porto Marghera. I vigili del fuoco sono infatti intervenuti in via delle Industrie per un incendio all'impianto della fonderia di metalli Simar, di via delle Industrie. Nessuna persona è rimasta ferita. Il fumo arrivava da una ciminiera, per il probabile malfunzionamento del filtro di un altoforno.

L'intervento

I pompieri da Mestre con un'autopompa, due autobotti e 10 operatori, hanno spento il rogo, che ha prodotto una notevole colonna di fumo visibile da Mestre. Decine le telefonate arrivate anche in questo caso alla sala operativa dei vigili del fuoco. All'esame le cause dell'incendio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del sito sono terminate nella notte fra sabato e domenica, verso le 2. Sul posto la polizia di Stato.