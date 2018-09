Incendio alla Speedline di Santa Maria di Sala: vigili del fuoco sul posto

Le squadre dei vigili del fuoco di Mestre sono intervenute lunedì pomeriggio per un incendio che si è verificato, dopo le 17, alla Speedline di Santa Maria di Sala, un'azienda che produce componenti per automobili. Non risultano notizie di persone ferite sul posto. A prendere fuoco un filtro dell'aria, l'accaduto non ha richiesto l'evacuazione del capannone. Vigili del fuoco all'opera per domare le fiamme e riportare la situazione alla normalità.