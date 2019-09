Appartamento divorato dalle fiamme: chiusa la strada

Un grave incendio è scoppiato venerdì all'ora di pranzo all'interno di un appartamento in via Fermi a Spinea. L'abitazione si trova all'incrocio con via Roma, che è stata in parte interdetta al passaggio per consentire ai vigili del fuoco di intervenire in sicurezza.

A lanciare l'allarme sono stati gli stessi inquilini, che sono riusciti a mettersi in salvo prima di rimanere intrappolati tra le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che alle 14 stavano ancora lavorando per domare il rogo. A operazioni completate verrà eseguito un sopralluogo per comprendere le cause dell'incendio.