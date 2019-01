Incendio in uno stabile nella notte: forse acceso un braciere per scaldarsi

La notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti tra via Pasini e via Bottenigo a Marghera per l'incendio al secondo piano di una casa in attesa di demolizione. I pompieri accorsi con un'autopompa, un'autobotte e l'autoscala con dieci operatori coadiuvati dal capo servizio, hanno spento le fiamme di materassi, vestiario e masserizie, depositate probabilmente da senza tetto. Nessun ferito.

Ingresso forzato

Le aperture del fabbricato erano state precedentemente chiuse con della reti elettrosaldate, che sono state forzate. Le cause dell'incendio è al vaglio dei vigili del fuoco. Potrebbero essere riconducibili a qualche braciere utilizzato per scaldarsi. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.