A fuoco il tetto di un gruppo di abitazioni a schiera a Moniego

I vigili del fuoco stanno spegnendo un incendio divampato intorno alle 18 di mercoledì in via Condotta, a Moniego di Noale. Ha preso fuoco il tetto di una serie di abitazioni a schiera. Fortunatamente, stando alle prime informazioni, nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri sono intervenuti in forze, con due autopompe, due autobotti e l'autoscala. L'incendio sarebbe stato circoscritto al tetto e alla mansarda: sembra scongiurato, quindi, il pericolo che le fiamme possano propagarsi all'intero edificio. Al momento non sono note le cause del rogo.