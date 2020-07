Trattore distrutto dalle fiamme: conducente in salvo, traffico bloccato

Una colonna di fumo nero visibile a centinaia di metri di distanza. Colpa di un incendio che ha distrutto un trattore. Il rogo è scoppiato martedì pomeriggio, poco prima delle 16, lungo la strada regionale 245 a Martellago, nelle vicinanze del casello autostradale.

Il conducente del mezzo agricolo, fortunatamente, se l'è cavata solo con un grande spavento. Si è accorto in tempo delle fiamme, si è fermato ed è riuscito ad allontanarsi. I vigili del fuoco, arrivati da Mestre con autopompa e un’autobotte, hanno spento con la schiuma l'incendio, che ha danneggiato anche danneggiato il rimorchio che trasportava terra. Le cause, presumibilmente di natura elettromeccanica, sono al vaglio delle squadre intervenute. Il traffico è stato bloccato per consentire ai soccorritori di intervenire. Le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo circa due ore.

