Capanno agricolo a fuoco a Treporti: i pompieri riescono ad arginare le fiamme

A un certo punto si è vista alzarsi in cielo una densa nube di fumo, preoccupando non poco i residenti delle vicinanze. Preoccupante incendio domenica mattina a Treporti, in via Masanete, quando un capanno agricolo è stato interessato da un rogo che si è allargato velocemente. Sul posto si è portata subito un'autobotte dei vigili del fuoco, oltre che altri mezzi del 115.

Il commento del sindaco Nesto

"L'incendio è stato subito domato grazie ai pompieri, alla polizia locale e ai nostri volontari della protezione Civile - ha spiegato in un post su Facebook il sindaco del paese, Roberta Nesto - il volontariato è davvero importante e il Comune deve sostenerlo". Dopo l'allarme iniziale, la situazione è tornata rapidamente sotto controllo: gli operatori del 115 hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la struttura.