Appartamento in fiamme a Venezia: donna ustionata e cinque agenti intossicati

Un incendio si è sviluppato mercoledì pomeriggio all'interno di un appartamento a Cannaregio. Una donna è rimasta ustionata e cinque poliziotti sono finiti al pronto soccorso per aver inalato il fumo. Tra loro, c'è anche una funzionaria al suo primo giorno di lavoro.

Sono stati gli agenti a mettere in salvo la signora che abitava nella palazzina e che non si troverebbe in gravi condizioni. Sul posto, i vigili del fuoco che stanno mettendo la zona in sicurezza. Ancora al vaglio le cause del rogo.