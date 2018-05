Incendio allo stabilimento Veritas: nastro trasportatore avvolto dalle fiamme a Fusina

Un incendio è divampato intorno alle 2 della notte tra lunedì e martedì, in via della Geologia a Fusina, nell'impianto Css1 di trattamento dei rifiuti Veritas. Completamente avvolto nelle fiamme il nastro trasportatore, che però era stato fermato, lunedì sera verso le 22, in occasione della festività del primo maggio. Non risulta fossero stati caricati rifiuti, quindi a prendere fuoco è stato solo il nastro. Non risultano persone coinvolte nell'accaduto.

'Motore a fuoco'

In base ai primi interventi sul posto, alla base potrebbe esserci stato un possibile surriscaldamento del motore da cui potrebbe essere scaturita la scintilla "fatale". Ad accorgersi di ciò che stava accadendo, verso le 2, è stato l'operaio addetto al caricamento degli scarti, che ha subito dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per domare il rogo, preceduti dal servizio di sicurezza interno. Secondo le analisi compiute dall'Arpav i valori registrati sarebbero nella norma.

Impianti Css

La zona è stata circoscritta, per ordine del magistrato, che però non ha disposto il sequestro del nastro. Attualmente per lo stoccaggio dei rifiuti resta in funzione l'altra linea del Css (combustibile solido secondario). Nessuna ripercussione sul trattamento dei rifiuti e sul servizio. L'impianto è gestito dalla società Ecoprogetto, di cui Veritas è socio di maggioranza.