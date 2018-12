Cucina in fiamme, paura per un'anziana e un bambino

Hanno sentito il fumo e, una volta entrati in cucina, hanno notato le fiamme. Una signora anziana e un bambino sono riusciti a mettersi in salvo in extremis da un incendio scoppiato in un appartamento in via Mario Brunetti a Mestre. Il rogo, che si è scatenato per cause ancora in fase di accertamento, ha coinvolto solo una stanza, ma il fumo si è propagato anche nelle altre, provocando diversi danni.

L'allarme è scattato giovedì poco dopo le 15. I vigili del fuoco sono intervenuti e sono riusciti a circoscrivere il rogo prima che si estendesse ulteriormente. La donna e il bimbo sono stati assistiti dal personale del Suem, arrivato con un'ambulanza, perchè avevano inalato del fumo. Nessuno dei due è rimasto gravemente intossicato.