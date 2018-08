Fiamme a Jesolo in corrispondenza di un'autofficina, intervenuti i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco a Jesolo poco prima delle 13.30 di giovedì per un incendio che ha coinvolto una autofficina in via Colombo primo ramo, lungo la provinciale 46 che da Jesolo paese conduce a Cortellazzo. Il rogo ha sprigionato una grossa nube di fumo visibile anche a distanza; per avere velocemente ragione delle fiamme, le unità locali dei pompieri hanno chiesto il supporto anche delle squadre di San Donà.

Le fiamme sono state domate velocemente. Da accertare l'entità dei danni, così come le cause dell'incendio, visto che la struttura è chiusa e stamattina non si trovava nessuno all'interno.