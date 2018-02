Prima uno scoppio, poi l'incendio: intervento dei pompieri in un condominio di Marcon

Prima lo scoppio, poi le fiamme. I vigili del fuoco sono stati impegnati dalle 10 di venerdì per arginare le fiamme che si sono originate in corrispondenza di un appartamento situato al terzo piano di un condominio di via Don Sturzo a San Liberale di Marcon, sulla via principale della frazione, non distante dalla scuola materna. Sul posto un'autobotte, l'autoscala e una squadra del Comando dei pompieri di Mestre. Per fortuna, dopo l'allarme iniziale, si è capito che il rogo era confinato al terrazzino dell'abitazione. Con ogni probabilità la scintilla iniziale sarebbe stata originata da un condizionatore.

Nessun ferito

L'allarme è stato lanciato da alcuni inquilini e dai vicini di casa, preoccupati per il botto e per il fumo. I pompieri, intervenuti in un primo momento con tre automezzi, hanno subito circoscritto l’incendio prima che potesse espandersi all’appartamento. Le cause delle fiamme, di probabile natura elettrica, sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’appartamento sono terminate dopo circa un’ora e mezza.