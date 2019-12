Un'abitazione in fiamme a Scaltenigo

Un incendio è divampato stanotte in un'abitazione a Mirano in via Formigo, nella zona della frazione Scaltenigo. L'allarme è scattato intorno alle 3 e mezza della notte tra domenica e luendì. Nessuna persona è rimasta direttamente coinvolta. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno spento le fiamme, che si sono sviluppate su entrambi i piani dell'abitazione. I danni prodotti dall'incendio e dal fumo sono gravi. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio sono terminate all’alba, mentre le cause sono in fase di accertamento.