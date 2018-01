Paura in via Fratelli Bandiera: stabile a fuoco, dentro mucchi di rifiuti e bombole di gpl VIDEO

Pesantemente danneggiata dalle fiamme una struttura di Marghera utilizzata dai senzatetto come ricovero abusivo. Vigili del fuoco all'opera giovedì pomeriggio per domare l’incendio divampato all’interno del capannone in disuso, ex palazzo dell'Inail

Materassi e montagne di rifiuti all'interno

Le squadre accorse nel primo invio con 6 automezzi e 18 operatori, hanno prontamente circoscritto l’incendio, sviluppatosi nella parte alta del magazzino, che ha bruciato dei materassi e materiale accatastato. Rinvenute all’interno del capannone bombole di gpl. Non si hanno notizie di persone rimaste ferite o coinvolte. Nessuno era presente all’arrivo dei soccorsi. Sono ora in corso le operazioni di smassamento di tutto il materiale coinvolto dalle fiamme per escludere la presenza di ulteriori focolai. Sul posto anche la polizia di Stato.