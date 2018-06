Scintilla "fatale": scatta l'incendio notturno in un capannone di Jesolo Lido

Sul posto sono state segnalate due squadre dei vigili del fuoco, oltre che un'ambulanza del 118. Preoccupazione nella notte tra mercoledì e giovedì a Jesolo Lido, quando sono state segnalate delle fiamme provenire da un capannone dove pare fossero in corso delle operazioni di allestimento o costruzione.

Cause al vaglio

Per cause al vaglio, ma con ogni probabilità per un cortocircuito, il rogo ha iniziato ad allargarsi a una porzione della struttura e per questo motivo si è reso necessario l'apporto degli operatori del 115. In sé l'intervento non è durato granché, visto che le fiamme sono state prima arginate e poi domate senza grosse difficoltà. La mattina seguente, però, i danni erano ben visibili.