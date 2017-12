Incendio nella canna fumaria: il fumo invade le stanze. Intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno dovuto segare il soffitto per raggiungere il punto in cui si erano originate le fiamme e aggredire il rogo. Preoccupazione poco prima delle 12 di martedì nel territorio di Torre di Mosto dove, all'interno di una casa colonica rossa situata nelle campagne al confine con San Stino di Livenza, all'improvviso i locali sono stati in parte invasi dal fumo causato da un problema alla canna fumaria.

L'intervento del 115

A un certo punto le fiamme si sono allargate nello spazio che intercorreva tra il primo e il secondo piano, rendendo necessario l'intervento degli operatori del 115. L'emergenza è rientrata dopo pochi minuti, ma la preoccupazione principale risiedeva soprattutto nella possibilità che il fumo potesse causare problemi di respirazione agli inquilini. Sul posto per questo motivo si è portata anche un'ambulanza del 118.