Principio di incendio nel giardino di casa, vicini preoccupati

Taglia i rami di un grosso albero nel giardino di casa e le sterpaglie accatastate vanno a fuoco. Il fumo visibile a distanza ha messo in allarme i vicini che, preoccupati, hanno chiamato i vigili del fuoco verso le 22. È successo stasera in via Luneo, a Spinea, incrocio con via Milano.

Sotto controllo

Nessuna criticità, i pompieri hanno subito spento le fiamme e messo in sicurezza l'abitazione. Il proprietario al loro arrivo era già uscito in strada. Due i mezzi dei vigili del fuoco sul posto. Rapido sopralluogo anche dei carabinieri. La situazione è ritornata quasi subito alla normalità.